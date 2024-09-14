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İstanbul Gençlikspor Kupa Voley'de Galip Geldi

İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek çeyrek finale doğru bir adım attı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:34
İstanbul Gençlikspor Kupa Voley'de Galip Geldi

İstanbul Gençlikspor’un Zaferi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de gerçekleşen 3. grup maçında İstanbul Gençlikspor, güçlü rakibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın Detayları

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada set skorları 25-20, 25-23, 22-25 ve 25-18 olarak sıralandı. Gençlikspor, gösterdiği etkili performansla sahadan galip ayrılmayı başardı.

Gelecek Maçlar

Kupada 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor yarın Cizre Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçın ardından çeyrek finale yükselecek son takım belirlenmiş olacak.

Çeyrek Final Durumu

1. Grup'ta Arkas Spor, 2. Grup'ta ise Altekma çeyrek finale yükselmeyi başaran takımlar oldu. Geçen sezon Efeler Ligi'nde ilk 5 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto, bu sezonda kupaya çeyrek finalden başlayacaklar.

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