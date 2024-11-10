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İstanbul Gençlikspor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nde yoğun mücadele devam ediyor; İstanbul Gençlikspor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:44
İstanbul Gençlikspor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci haftanın heyecanı, İstanbul Gençlikspor ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor arasında yaşandı. Deplasmanda oynanan bu mücadelede İstanbul Gençlikspor, güçlü oyunuyla rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İlgili karşılaşma, voleybolseverler için zevkli anlara sahne olurken, İstanbul Gençlikspor'un performansı dikkat çekti. Ligin ilerleyen haftalarında, takımların göstereceği performans ve stratejiler ise merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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