İstanbul Gençlikspor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci haftanın heyecanı, İstanbul Gençlikspor ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor arasında yaşandı. Deplasmanda oynanan bu mücadelede İstanbul Gençlikspor, güçlü oyunuyla rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İlgili karşılaşma, voleybolseverler için zevkli anlara sahne olurken, İstanbul Gençlikspor'un performansı dikkat çekti. Ligin ilerleyen haftalarında, takımların göstereceği performans ve stratejiler ise merakla bekleniyor.

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