İstanbul Park'ta AVIS Türkiye Pist Şampiyonası Heyecanı

İstanbul Park, Türk Motor Sporları için Yeniden Faaliyet Gösteriyor

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları, bu hafta sonu İstanbul Park'ta düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye'nin tek uluslararası yarış pisti olan İstanbul Park, 9 yıl aradan sonra ulusal bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak.

Etkinlik Detayları

7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte, Formula 3 ve karting gösterilerinin yanı sıra klasik otomobiller de yarışacak. Bununla birlikte, İstanbul Park pistinin toprak etaplarında ralli testleri de yapılacak.

TOSFED Başkanı'nın Açıklamaları

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak İstanbul Park'ı sporcularımızın gelişim süreçlerine katkı sağlamak ve Türkiye'yi uluslararası arenada daha iyi temsil edebilmek amacıyla kullanabilmek için açmayı hedefliyorduk. 7-8 Eylül'de yapılacak ve halkın katılımına açık olacak yarışlarla yeni bir dönemi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi.