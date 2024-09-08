İstanbul Yarış Festivali'nde Winter My Love Fark Yarattı

İstanbul Yarış Festivali'nde Unutulmaz Anlar

Kadın jokeylerin mücadele ettiği "Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu", bu yıl Winter My Love isimli safkanın zaferiyle sonuçlandı. Bu önemli etkinlik, genç yaşta kaybedilen Macar amatör binici Eszter Jeles anısına düzenlendi.

Yarışta Heyecan Doruğa Ulaştı

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışta, 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları mücadele etti. 1500 metre mesafeye açılan sentetik pistte, Elin Hedman tarafından jokeyliği yapılan Winter My Love, 1.33.26'lık bir derece ile birinciliği elde etti.

Dereceye Giren Atlar

Yarış sonucunda My Cinnamon ikinci, Çakırlar üçüncü ve Saadet Sultan dördüncü oldu. Tören sonrası, dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödüllerinin takdim edildi.

İlk Yıl Duyguları ve Yarışlara Dair Yorumlar

Yarış sonrası Duygu Fatura, "Bu sene bizim 15. senemiz. Türkiye olarak amatörlerin bir parçasıyız. Festivalin en önemli uluslararası özelliklerinden biri bu. Bu sene 6 ülkeden binici katıldı, yurt dışındaki temsilciliğimi son derece gururlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların heyecanı ve riskleri hakkında bilgi veren Fatura, "Amatör olarak burada olmak çok büyük bir keyif. Kızların yüzlerinden mutluluğu görebiliyorsunuz. Geri dönüşler muhteşem, Türkiye'deki büyük yarış camiasını öğreniyorlar." dedi.

Veliefendi Hipodromu'nun eşsiz atmosferinden bahseden Fatura, "15 ülkede at bindim, ama burası kadar güzel bir hipodrom yok. Misafirperverlikleri de barındırdığı ayrı bir güzellik. Geri dönüşler muazzam." diyerek etkinliğe olan sevgisini dile getirdi.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Winter My Love isimli safkan kazandı.