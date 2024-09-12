DOLAR
33,98 -0,04%
EURO
37,53 -0,23%
ALTIN
2.750,2 -0,17%
BITCOIN
1.979.293,16 -1,23%

İstanbul Yarış Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası Başlıyor

Motosiklet tutkunları için heyecan dolu bir hafta sonu! Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başlıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:50
İstanbul Yarış Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası Başlıyor

İstanbul Yarış Pisti'nde Hız Dolu Bir Haftasonu

Türkiye Pist Şampiyonası, motosiklet tutkunlarını heyecanlandıracak bir organizasyon ile yarın İstanbul Yarış Pisti'nde başlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, bu büyük etkinlik 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

12 Yıl Aradan Sonra

İstanbul Yarış Pisti, 12 yıllık bir aranın ardından ulusal bir motosiklet şampiyonasına ev sahipliği yapma fırsatını yakalıyor. 10 farklı kategoride toplamda 130 sporcunun mücadele edeceği bu şampiyona, hız ve rekabetin doruğa ulaşacağı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Şampiyona Takvimi

Yarından itibaren antrenman ve sıralama yarışmaları ile start alacak olan organizasyon, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek final mücadelesi ile sona erecek. Motosiklet tutkunları için kaçırılmaması gereken bu etkinlikte, pistin en hızlısı olmak için kıyasıya bir yarış yaşanacak.

Not: Heyecan dolu bu etkinliğin detaylarını ve gelişmelerini takip etmek için sosyal medya hesaplarımızı izlemeyi unutmayın!

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aysel Özgan'dan Paralimpik Oyunlar'da Gümüş Madalya Başarısı
2
Birgül Erken, Yeni Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor
3
Kapadokya'da Eleme Koşusu: Salomon Cappadocia Ultra Trail
4
WADA Yönetim Kurulu Antalya'da Bir Araya Gelecek
5
Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için Adaylığını İlan Etti
6
Şahika Ercümen Korsika'da Bronz Madalya Kazandı
7
Jürgen Klopp'un Veda Maçı: Duygusal Bir Geri Dönüş

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri