İstanbul Yarış Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası Başlıyor

İstanbul Yarış Pisti'nde Hız Dolu Bir Haftasonu

Türkiye Pist Şampiyonası, motosiklet tutkunlarını heyecanlandıracak bir organizasyon ile yarın İstanbul Yarış Pisti'nde başlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, bu büyük etkinlik 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

12 Yıl Aradan Sonra

İstanbul Yarış Pisti, 12 yıllık bir aranın ardından ulusal bir motosiklet şampiyonasına ev sahipliği yapma fırsatını yakalıyor. 10 farklı kategoride toplamda 130 sporcunun mücadele edeceği bu şampiyona, hız ve rekabetin doruğa ulaşacağı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Şampiyona Takvimi

Yarından itibaren antrenman ve sıralama yarışmaları ile start alacak olan organizasyon, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek final mücadelesi ile sona erecek. Motosiklet tutkunları için kaçırılmaması gereken bu etkinlikte, pistin en hızlısı olmak için kıyasıya bir yarış yaşanacak.

Heyecan dolu bu etkinliğin detaylarını ve gelişmelerini takip etmek için sosyal medya hesaplarımızı izlemeyi unutmayın!