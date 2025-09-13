İstanbulspor 4-0 Eminevim Ümraniyespor | Trendyol 1. Lig 5. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:33
İstanbulspor 4-0 Eminevim Ümraniyespor | Trendyol 1. Lig 5. Hafta

İstanbulspor, Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 Yendi

Trendyol 1. Lig | 5. hafta

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, İstanbulspor sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, etkili oyunuyla rakibini sahadan silerken net bir skorla galibiyete ulaştı. Karşılaşma boyunca İstanbulspor'un hücum organizasyonları ve savunmadaki disiplinli duruşu maçın belirleyici unsurları oldu.

Eminevim Ümraniyespor ise aradığı ritmi bulamayarak maçtan farklı bir yenilgiyle ayrıldı. Sonuç, her iki takımın ligdeki performansı ve gelecek hedefleri açısından önemli yansımalara sahip olacak.

Maç sonucu: İstanbulspor 4 - Eminevim Ümraniyespor 0

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye