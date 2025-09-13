İstanbulspor 4-0 Eminevim Ümraniyespor | Trendyol 1. Lig 5. Hafta

İstanbulspor, Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 Yendi

Trendyol 1. Lig | 5. hafta

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, İstanbulspor sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, etkili oyunuyla rakibini sahadan silerken net bir skorla galibiyete ulaştı. Karşılaşma boyunca İstanbulspor'un hücum organizasyonları ve savunmadaki disiplinli duruşu maçın belirleyici unsurları oldu.

Eminevim Ümraniyespor ise aradığı ritmi bulamayarak maçtan farklı bir yenilgiyle ayrıldı. Sonuç, her iki takımın ligdeki performansı ve gelecek hedefleri açısından önemli yansımalara sahip olacak.

Maç sonucu: İstanbulspor 4 - Eminevim Ümraniyespor 0