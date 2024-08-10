İstanbulspor İlk Maçında Manisa FK'yı Yendi

Trendyol 1. Lig'de İlk Hafta Heyecanı

2023-2024 sezonunun start aldığı Trendyol 1. Lig'de, İstanbulspor, sahasında Manisa FK'yi konuk etti. Maç, nefes kesen anlara sahne oldu.

İstanbulspor'un Galibiyeti

İstanbul takımı, maçta aldığı 3-2'lik sonuçla yeni sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın golleri ve oyun yapısı, izleyicilere keyifli anlar sundu. İlk 3 Puan

Bu zafer, İstanbulspor için hem moral kaynağı oldu hem de ligdeki iddialarını güçlendirdi. Yeni sezonun ilk hafta sonuçları, takımların performanslarının değerlendirilmesi açısından oldukça önemliydi.