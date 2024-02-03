İşte Fenerbahçe’nin borcu

Yüksek Divan Kurulu’nda Fenerbahçe’nin mali durumu gündeme geldi. Kulübün 11 milyar 466 milyon TL borcu olduğu bildirildi.

İşte Fenerbahçe’nin borcu
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FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantının başlangıcında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu.

fenerbahçe

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇILIŞ KONUŞMASI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi okuyarak üyelerin oylarına sundu. Vefat eden üyeler ile yeni üyelerin isimleri duyurulduktan sonra toplantı resmen başladı.

KULÜBÜN MALİ DURUMU AÇIKLANDI

Toplantıda kulübün mali durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğu toplantıda kamuoyuna duyuruldu. Kulüp yönetimi, finansal süreçleri paylaşarak şeffaflık ilkesine vurgu yaptı.

fenerbahçe

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