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İsveç'te Altın Madalya Kazanan Ahmet Ünal'a Coşkulu Karşılama

İsveç'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmet Ünal, Çubuk'ta muazzam bir karşılamayla onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:39
İsveç'te Altın Madalya Kazanan Ahmet Ünal'a Coşkulu Karşılama

İsveç'te Altın Madalya Kazanan Ahmet Ünal'a Coşkulu Karşılama

İsveç'te gerçekleştirilen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ahmet'in Başarısı Törenle Kutlandı

73 kiloda altın madalyanın sahibi olan Ahmet için düzenlenen karşılama töreninde, bir araç konvoyu ile ilçede tur attı. Ardından Çubuk Belediyesi'ne doğru yola çıkan milli judocu, burada Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından karşılandı.

Başkan Demirbaş, Ahmet'in büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Ahmet kardeşimiz, İsveç'teki şampiyonada bayrağımızı göklere çekti. İstiklal Marşı

Demirbaş, ayrıca Ahmet'in başarısında emeği geçen ailesi ve antrenörlerini de kutladı.

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel...

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel...

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.

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