İsveç'te Altın Madalya Kazanan Ahmet Ünal'a Coşkulu Karşılama

İsveç'te gerçekleştirilen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ahmet'in Başarısı Törenle Kutlandı

73 kiloda altın madalyanın sahibi olan Ahmet için düzenlenen karşılama töreninde, bir araç konvoyu ile ilçede tur attı. Ardından Çubuk Belediyesi'ne doğru yola çıkan milli judocu, burada Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından karşılandı.