İsveç'te Altın Madalya Kazanan Ahmet Ünal'a Coşkulu Karşılama
İsveç'te gerçekleştirilen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.
Ahmet'in Başarısı Törenle Kutlandı
73 kiloda altın madalyanın sahibi olan Ahmet için düzenlenen karşılama töreninde, bir araç konvoyu ile ilçede tur attı. Ardından Çubuk Belediyesi'ne doğru yola çıkan milli judocu, burada Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından karşılandı.
Başkan Demirbaş, Ahmet'in büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Ahmet kardeşimiz, İsveç'teki şampiyonada bayrağımızı göklere çekti. İstiklal Marşı Demirbaş, ayrıca Ahmet'in başarısında emeği geçen ailesi ve antrenörlerini de kutladı. İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı. İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.
Demirbaş, ayrıca Ahmet'in başarısında emeği geçen ailesi ve antrenörlerini de kutladı.
İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.
İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.