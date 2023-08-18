  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!

İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!

Yayınlanma:
İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!
CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'in karşısında maçı 3-0 aldı.. Milli takım ikinci maçına 20 Ağustos günü saat 21:00'de Azerbaycan karşısında oynamak için çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda  C Grubu ilk maçına çıktı. İsveç ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, maçı set vermeden 3-0 galip olarak bitirdi.

İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, Almanya'da C Grubu'nda olan ikinci maçını 20 Ağustos'ta saat 21:00'de Azerbaycan ile karşı karşıya gelerek oynayacak.

Spor
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarılı Performans Gösterdi
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarılı Performans Gösterdi
Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı
Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor
Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı
Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı
Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch
Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch