İsveç'i 3-0 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!
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CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'in karşısında maçı 3-0 aldı.. Milli takım ikinci maçına 20 Ağustos günü saat 21:00'de Azerbaycan karşısında oynamak için çıkacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu ilk maçına çıktı. İsveç ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, maçı set vermeden 3-0 galip olarak bitirdi.
Filenin Sultanları, Almanya'da C Grubu'nda olan ikinci maçını 20 Ağustos'ta saat 21:00'de Azerbaycan ile karşı karşıya gelerek oynayacak.
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