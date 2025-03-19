İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, TFF'yi Ziyaret Etti

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc'dan TFF'ye Ziyaret

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, görüşmeye TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, İsviçre Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Heidi Beha ve TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı.

İki Federasyon Arasında İş Birliği

Toplantıda, uluslararası futbol alanındaki gelişmeler değerlendirildi ve iki federasyon arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bu buluşma, Türkiye ve İsviçre futbol federasyonları arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.