İtalya 3-0 Polonya — Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Yarı Finalde

Bangkok'ta çeyrek finalde İtalya, Polonya'yı 3-0 yenerek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Rakibi Brezilya-Fransa galibi olacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:58
İtalya 3-0 Polonya — Yarı Final Biletini Kaptı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Rakibi ve Maç Tarihi

İtalya, yarı finalde Brezilya-Fransa karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Söz konusu yarı final maçı 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

İtalya'nın turnuvadaki bu başarısı, takımın organizasyondaki iddialarını sürdürdüğünü gösterdi. Taraftarlar ve izleyiciler, Brezilya ile Fransa arasındaki çeyrek final sonucunu bekliyor.

