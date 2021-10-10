İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya geliyor

Uluslar Ligi’nde üçüncülük karşılaşması için nefesler tutuldu. Tunuvanın üçüncülük maçına İspanya’ya elenen son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Fransa’ya elenen Belçika çıkacak.

İtalya ve Belçika arasında oynanacak üçüncülük maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusu gündem oldu.

İtalya Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi üçüncülük maçında karşılaşacak olan İtalya Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya yarı finalde İspanya’ya 2-1 mağlup olmuştu. Bu yenilgiyle 37 maçlık yenilmezlik serisi sona eren İtalya’da teknik direktör Mancini, karşılaşmayı kazanarak yeniden seriye geçmek istediklerini söyledi.

Belçika ise Avrupa Şampiyonasında da istenen sonucu alamadı. Uzun süredir altın jenerasyonuyla seri yakalayamayan Belçika’da teknik direktör Roberto Martinez’in adı ise Barcelona ile anılıyor. Takımın başından ayrılmaya hazırlanan Roberto Martinez, Uluslar Ligi’nde üçüncü olarak takıma veda edebilir.