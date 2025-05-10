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İtalya Bisiklet Turu 2025 Arnavutluk'ta İkinci Etap Heyecanı

İtalya Bisiklet Turu 2025'in ikinci etabı Tiran'da başladı. Edi Rama, yarışı başlatan bayrağı salladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 19:50
İtalya Bisiklet Turu 2025 Arnavutluk'ta İkinci Etap Heyecanı

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İtalya Bisiklet Turu 2025 (Giro d'Italia 2025), ikinci etabıyla Arnavutluk'ta devam etti. Bu yıl 108’incisi düzenlenen tur, Tiran'ın İskender Bey Meydanı'nda başladı.

Etap Detayları

İkinci etapta sporcular, toplamda 13,7 kilometre pedal çevirdi. Başlama çizgisindeki etkinliğe katılarak yarışı başlatan bayrağı sallayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, etkinliğe dair büyük bir heyecan yarattı.

Birinci Etap ve Futbolseverler İçin Önemi

Birinci etap, Tiran'ın batısındaki liman kenti Dıraç'tan başlayarak 160 kilometre sonunda Tiran'da sona ermişti. Yarışın üçüncü etabı ise 11 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un Avlonya kentinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bir Etkinlik Olarak Giro d'Italia 2025

23 ekibin mücadele ettiği bu yılki bisiklet turunun finali 1 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek. Arnavutluk makamları, Giro d'Italia 2025’in ilk etaplarının ülkede düzenlenmesinin, Arnavutluk'un uluslararası faaliyetler haritasına dahil edilmesi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Aralık 2024'te, etkinliğin "Grande Partenza" (Büyük Başlangıç) açılış etabının Arnavutluk'ta yapılmasına karar verilmesi, bu organizasyonun uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracak adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından, bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet...

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından, bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu 2025'in (Giro d'Italia 2025) ikinci etabı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam etti. İkinci etap, Tiran'daki İskender Bey meydanında başlarken, sporcular 13,7 kilometre pedal çevirdi. Başlama çizgisindeki etkinliğe Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından, bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet...

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından, bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu 2025'in (Giro d'Italia 2025) ikinci etabı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam etti. İkinci etap, Tiran'daki İskender Bey meydanında başlarken, sporcular 13,7 kilometre pedal çevirdi. Başlama çizgisindeki etkinliğe Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

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