İtalya'da Oturarak Voleybol Deneyimi: Eskişehir Öğretmenler SK — Erasmus+ KA182

İtalya'da Oturarak Voleybol Deneyimi: Eskişehir Öğretmenler SK

Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü, "Farklı Yeteneklere Sahip Sporcular İçin Fırsat Eşitliği: Avrupa’da Engelli Voleybolu" başlıklı hareketlilik faaliyeti kapsamında 19-25 Ekim 2025 tarihlerinde İtalya'nın Fermo kentinde çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Proje ve Destek

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA182 projesi kapsamında düzenlendi. Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü yöneticileri, sporcuları ve antrenörleri, Fermana Voleybol Okulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen işbaşı gözlem ve antrenman çalışmalarına katılarak Avrupa’daki oturarak voleybol uygulamalarını yerinde inceledi.

Amaçlar ve İçerik

Proje kapsamında öncelikli hedefler; engelli bireylerin spora yeniden kazandırılması, oturarak voleybol branşının Türkiye'de yaygınlaştırılması ve antrenörlerin mesleki becerilerinin artırılması olarak belirlendi. Katılımcılar farklı antrenman tekniklerini, sporcu gelişimi yaklaşımlarını ve kapsayıcı spor örneklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Kulüp Mesajı

Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oturarak voleybol, bedensel engelli bireylerin aktif biçimde spor yapabilmesine imkan tanıyan en kapsayıcı branşlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de hızla gelişen bu branşta hiçbir spor geçmişi olmayan birçok birey; azim, disiplin ve takım ruhu sayesinde büyük ilerleme kaydediyor. Bugün Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcular arasında, bu branşa sıfırdan başlayıp Türk bayrağını gururla dalgalandıran isimler bulunuyor. Oturarak voleybola ilgi duyan tüm bireyleri kulüp çatısı altında sporla buluşmaya ve Türkiye’yi geleceğin başarılarında temsil etmeye davet ediyoruz"

