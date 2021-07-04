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İtalya İspanya maçı saati ve canlı yayın kanalı

Euro 2020 çeyrek final maçlarının bitmesinden sonra yarı finale çıkan takımlar da belli oldu. Yarı finale çıkan takımlar arasında olan İtalya ve İspanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından oldukça merakla beklenmektedir. Peki İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya İspanya maçı canlı yayın kanalı hangisi? işte detaylar…

04 Temmuz 2021 Pazar 14:16
İtalya İspanya maçı saati ve canlı yayın kanalı
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Euro 2020 çeyrek final maçlarının bitmesinden sonra yarı finale çıkan takımlar da belli oldu. Avrupa Şampiyonası Final Four’da mücadele edecek olan İtalya, İspanya, Danimarka ve İngiltere final maçları heyecanla beklenmektedir.  Yarı finale çıkan takımlar arasında olan İtalya ve İspanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 

İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta?


Euro 2020 yarı finalde mücadele edecek olan İtalya ve İspanya maçı 6 Temmuz 2021 Salı günü oynanacaktır. Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak olan yarı final maçı TSİ saat 22:00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacaktır. Euro 2020 yarı final mücadeleleri Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacaktır. 

İtalya, Avusturya ve Belçika’yı eleyerek A Grubu’nda lider olarak çıkmıştır. 

İspanya, Hırvatistan’ı uzatmalarda, İsviçre’yi ise penaltı atışları sonucu mağlup ederek İsveç’ten sonra 2. olarak yarı finale çıkmıştır.


Son Güncelleme: 04.07.2021 14:16
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