İtalya İspanya maçı saati ve canlı yayın kanalı

Euro 2020 çeyrek final maçlarının bitmesinden sonra yarı finale çıkan takımlar da belli oldu. Avrupa Şampiyonası Final Four’da mücadele edecek olan İtalya, İspanya, Danimarka ve İngiltere final maçları heyecanla beklenmektedir. Yarı finale çıkan takımlar arasında olan İtalya ve İspanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta?
İtalya, Avusturya ve Belçika’yı eleyerek A Grubu’nda lider olarak çıkmıştır.
İspanya, Hırvatistan’ı uzatmalarda, İsviçre’yi ise penaltı atışları sonucu mağlup ederek İsveç’ten sonra 2. olarak yarı finale çıkmıştır.
Son Güncelleme: 04.07.2021 14:16