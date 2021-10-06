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İtalya İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman? İtalya İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda

UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya İspanya ile karşılaşacak. Futbol severler İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularını araştırıyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 18:46
İtalya İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman? İtalya İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda
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UEFA tarafından hazırlanan yeni tunuva Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Tunuvanın yarı finalinde son Avrupa Şampiyonu İtalya ile İspanya karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler İtalya İspanya maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu gündeme getirdi.

İtalya İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?


İtalya İspanya maçı 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 21:45’te başlayacak. Dev karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dev karşılaşmada İtalya favori olarak öne çıkıyor. İtalyanlar çıktıkları son 37 maçta yenilmeyerek rekor kırmıştı. İspanya ise eski günlerine geri dönmek için İtalya karşısında zorlu bir sınava çıkacak.


Son Güncelleme: 06.10.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
Italyaİspanya
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