DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.318.391,9 -0,56%

ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Kayseri'de düzenlenen ITF W35 Tenis Turnuvası'nda kadınlar ve erkeklerde şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:12
ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası Tamamlandı

Kayseri'de gerçekleştirilen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi. Bu önemli etkinlik, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA iş birliğiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin destekleriyle organize edildi.

Yarışmaya Katılım Yüksekti

Turnuvaya, 26 farklı ülkeden toplam 300 sporcu katıldı. Sporcular, farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonlar Belli Oldu

Turnuvanın kadınlar tekler kategorisinde Tayvanlı Joanna Garland, Çağla Büyükakçay'ı geride bırakarak birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise Alman Tom Gentzsch, Bosna-Hersekli raket Mirza Basic'i mağlup ederek şampiyonluk yaşadı.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Konut, Beşiktaş'ı Zorlu Mücadelede Yendi
2
ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
3
Olimpos'ta Fal Tırmanışı Şenliği Coşkuyla Başladı
4
Hentbol Süper Lig'de Rize Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı
5
Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Mağlup Etti
6
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu: Ahmet Nur Çebi'nin Açıklamaları
7
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek