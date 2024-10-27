ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası Tamamlandı

Kayseri'de gerçekleştirilen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi. Bu önemli etkinlik, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA iş birliğiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin destekleriyle organize edildi.

Yarışmaya Katılım Yüksekti

Turnuvaya, 26 farklı ülkeden toplam 300 sporcu katıldı. Sporcular, farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonlar Belli Oldu

Turnuvanın kadınlar tekler kategorisinde Tayvanlı Joanna Garland, Çağla Büyükakçay'ı geride bırakarak birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise Alman Tom Gentzsch, Bosna-Hersekli raket Mirza Basic'i mağlup ederek şampiyonluk yaşadı.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.