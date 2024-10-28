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Ivo Grbic: Kazanarak Devam Etmek İstiyoruz

Çaykur Rizespor kalecisi Ivo Grbic, Sivasspor maçı öncesi kazanma odaklı hedeflerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:21
Ivo Grbic: Kazanarak Devam Etmek İstiyoruz

Çaykur Rizespor'dan Kazanma Mesajı

Çaykur Rizespor'un kalecisi Ivo Grbic, Sivasspor maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Grbic, son iki haftada takım olarak gösterilen performansa dikkat çekerek, "Son iki haftada iyi hazırlanarak sahaya güzel sonuçlar yansıttık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kazanmanın Önemi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un kalecisi, kazanmanın futbolculuk kariyerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Grbic, "20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım. Kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım İçi İletişim ve İş Birliği

Takımın giderek artan performansına da değinen Grbic, "Özellikle iyi savunma yaptığımız maçlarda benim de performansım artıyor. Biz iyi savunma yapmaya, her top için savaşmaya devam ettiğimiz sürece daha iyi sonuçlar gelecektir" dedi.

Tecrübeli Kalecinin Düşünceleri

Grbic, takımın sıkı bir şekilde çalıştığını ve hocasının fikirlerini sahada uygulamaya çalışan bir ekip oluşturduklarını belirtti. "Süper Lig iyi bir lig. Bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Benim takımda gördüğüm her zaman konsantre bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve hocamızın isteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Ivo Grbic, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Ivo Grbic, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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