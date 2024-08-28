İzlanda'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Türkiye ile Karşılaşıyor

İzlanda'nın A Milli Takımı, Türkiye ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda ile bir araya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde İzlanda'nın aday kadrosu belirlendi.

İzlanda'nın Aday Kadrosu

İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide yönetimindeki kadro şu oyunculardan oluşuyor: Kaleciler:

Elias Rafn Olafsson (Midtjylland)

Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford)

Patrik Sigurdur Gunnarsson (Kortrijk)

Alfons Sampsted (Birmingham)

Valgeir Lunddal Fridriksson (Hacken)

Gudlaugur Victor Palsson (Plymouth)

Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht)

Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos)

Hjörtur Hermannsson (Carrarese Calcio)

Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske)

Logi Tomasson (Stromsgodset)

Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah)

Arnor Sigurdsson (Blackburn Rovers)

Gylfi Sigurdsson (Valur)

Arnor Ingvi Traustason (Norrköping)

Jon Dagur Torsteinsson (Hertha Berlin)

Hakon Arnar Haraldsson (Lille)

Willum Tor Willumsson (Birmingham)

Stefan Teitur Tordarson (Preston)

Mikael Egill Ellertsson (Venezia)

Mikael Neville Anderson (Aarhus)

Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf)

Orri Steinn Oskarsson (Kopenhag)

Andri Lucas Gudjohnsen (Gent)

İzlanda, Türkiye karşısında bu kadro ile mücadele vermeyi hedefliyor ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek bir maç olması bekleniyor.