İzlanda'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Türkiye ile Karşılaşıyor

İzlanda'nın A Milli Takımı, Türkiye ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda ile bir araya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde İzlanda'nın aday kadrosu belirlendi.
İzlanda'nın Aday Kadrosu
İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide yönetimindeki kadro şu oyunculardan oluşuyor: Kaleciler:
- Elias Rafn Olafsson (Midtjylland)
- Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford)
- Patrik Sigurdur Gunnarsson (Kortrijk)
- Alfons Sampsted (Birmingham)
- Valgeir Lunddal Fridriksson (Hacken)
- Gudlaugur Victor Palsson (Plymouth)
- Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht)
- Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos)
- Hjörtur Hermannsson (Carrarese Calcio)
- Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske)
- Logi Tomasson (Stromsgodset)
- Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah)
- Arnor Sigurdsson (Blackburn Rovers)
- Gylfi Sigurdsson (Valur)
- Arnor Ingvi Traustason (Norrköping)
- Jon Dagur Torsteinsson (Hertha Berlin)
- Hakon Arnar Haraldsson (Lille)
- Willum Tor Willumsson (Birmingham)
- Stefan Teitur Tordarson (Preston)
- Mikael Egill Ellertsson (Venezia)
- Mikael Neville Anderson (Aarhus)
- Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf)
- Orri Steinn Oskarsson (Kopenhag)
- Andri Lucas Gudjohnsen (Gent)
İzlanda, Türkiye karşısında bu kadro ile mücadele vermeyi hedefliyor ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek bir maç olması bekleniyor.