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İzlanda'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Türkiye ile Karşılaşıyor

İzlanda, Türkiye ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi maçına hazır. Aday kadrosu açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:53
İzlanda'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Türkiye ile Karşılaşıyor

İzlanda'nın A Milli Takımı, Türkiye ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda ile bir araya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde İzlanda'nın aday kadrosu belirlendi.

İzlanda'nın Aday Kadrosu

İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide yönetimindeki kadro şu oyunculardan oluşuyor: Kaleciler:

  • Elias Rafn Olafsson (Midtjylland)
  • Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford)
  • Patrik Sigurdur Gunnarsson (Kortrijk)
Defans:
  • Alfons Sampsted (Birmingham)
  • Valgeir Lunddal Fridriksson (Hacken)
  • Gudlaugur Victor Palsson (Plymouth)
  • Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht)
  • Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos)
  • Hjörtur Hermannsson (Carrarese Calcio)
  • Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske)
  • Logi Tomasson (Stromsgodset)
Orta Saha:
  • Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah)
  • Arnor Sigurdsson (Blackburn Rovers)
  • Gylfi Sigurdsson (Valur)
  • Arnor Ingvi Traustason (Norrköping)
  • Jon Dagur Torsteinsson (Hertha Berlin)
  • Hakon Arnar Haraldsson (Lille)
  • Willum Tor Willumsson (Birmingham)
  • Stefan Teitur Tordarson (Preston)
  • Mikael Egill Ellertsson (Venezia)
  • Mikael Neville Anderson (Aarhus)
  • Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf)
Forvet:
  • Orri Steinn Oskarsson (Kopenhag)
  • Andri Lucas Gudjohnsen (Gent)

İzlanda, Türkiye karşısında bu kadro ile mücadele vermeyi hedefliyor ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek bir maç olması bekleniyor.

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