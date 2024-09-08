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İzlanda'nın Kaptanı Gudmundsson, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Açıkladı

İzlanda'nın kaptanı Gudmundsson, Türkiye maçı öncesi dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:57
İzlanda'nın Kaptanı Gudmundsson, Türkiye Maçına Hazırlıklarını Açıkladı

İzlanda, Türkiye Maçına Hazırlanıyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşmasında yarın İzmir'de Türkiye A Milli Futbol Takımı ile buluşacak olan İzlanda'nın kaptanı Johann Berg Gudmundsson, maç öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında konuştu.

Gudmundsson'dan Önemli Açıklamalar

Basın toplantısında konuşan Gudmundsson, "Rakibimize karşı dikkatli olmamız gerekiyor" diyerek, Türk futbolcularının uluslararası arenada ne denli önemli ve yetenekli oyuncular olduğunu vurguladı.

İzlanda kaptanı, Türk futbolcuların yüksek seviyelerde oynadığını belirterek, "Türkiye'nin takımında Real Madrid ve İnter Milan gibi büyük kulüplerde forma giyen isimler var. Gerçekten her birine, sadece birkaç kişi değil, her birine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uluslar Ligi, yüksek seviyede oynanan bir lig" şeklinde ifadelerde bulundu.

Spor severler, yarınki maçı büyük bir heyecanla bekliyor ve iki takımın performansı merakla izlenecek.

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