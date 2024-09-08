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İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide'den Türkiye Maçı Öncesi Açıklamalar

İzlanda'nın Teknik Direktörü Age Hareide, Türkiye maçı öncesinde hazırlıklarını ve takımlarının hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:07
İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide'den Türkiye Maçı Öncesi Açıklamalar

İzlanda'nın Maç Hazırlıkları

Yarın İzmir'de Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan İzlanda'nın Teknik Direktörü Age Hareide, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, eksik oyuncularının olmadığını ve takımının maça hazır olduğunu belirtti.

Hedef Dünya Kupası

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki bu önemli karşılaşmanın önemi hakkında konuşan Hareide, "Takımlarımız, Dünya Kupası'na gitmek için Uluslar Ligi'ni önemli bir hedef olarak görüyor. Grubumuzda Türkiye gibi güçlü rakipler var," ifadelerini kullandı.

Kısa Zaman, Zorluklar ve İnanmak

Geçtiğimiz Karadağ maçından sonra bir gün boyunca yolda kaldıklarını hatırlatan Hareide, "Sadece bir antrenman yapabildik; bu zorlu bir durum ama oyuncularım bunun üstesinden gelecektir. İyi bir planlama yaptık ve şu anda önemli olan birlikte çalışabilmemizdir," dedi.

Saygı ve Beklentiler

İzlanda'nın A Milli Takımı'na karşı geçmişteki istatistiksel üstünlüğü hatırlatıldığında Hareide, Türk Milli Takımı'na büyük bir saygı duyduklarını vurguladı. "Türkiye'nin yüksek bir beklentisi var ve bu taraftarların coşkusundan kaynaklanıyor. Her maçın zorlu geçtiğini biliyoruz," şeklinde konuştu.

Offensif Güç

Ofansif olarak güçlü bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Hareide, "Maçta çift hücum oyuncusu ile oynama ihtimalimiz var," diyerek sözlerini tamamladı.

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