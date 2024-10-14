İzlanda-Türkiye Maçında Öne Çıkanlar

İzlanda ve Türkiye Arasındaki Maçta Gözlemlenenler

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü karşılaşmasında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşısında sahaya çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella, önceki maçta Karadağ karşısında oynadığı ilk 11'de bazı değişiklikler yaparak kadrosunu güncelledi.

Kadrodaki Değişiklikler

İtalyan teknik adam, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı için Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'a başlangıç şansı tanıdı. Montella'nın oluşturduğu ilk 11 şunlardı:

Uğurcan Çakır

Zeki Çelik

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakcı

Ferdi Kadıoğlu

Orkun Kökçü

Hakan Çalhanoğlu

Kerem Aktürkoğlu

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Arda Güler

Yedek oyuncular arasında ise Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Bertuğ Yıldırım, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün ve Atakan Karazor yer aldı. Önceki kadroda bulunan Berke Özer ise bu sefer maç kadrosuna dahil edilmedi.

Atakan Karazor'un İlk Denemesi

Ay-yıldızlı ekibin en heyecan verici anlarından biri, ilk kez aday kadroda yer alan Atakan Karazor oldu. Eğer şans bulursa, İzlanda karşısında A Milli Takım formasını giyecek.

Başkan Hacıosmanoğlu Maçı İzledi

A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı bu önemli maçı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile birlikte tribünden izledi.

Türk Taraftarların Desteği

İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda az sayıda bulunan Türk taraftarlar, milli takımı yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümden ay-yıldızlı ekibe büyük bir destek verdiler.