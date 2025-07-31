İzmir Büyükşehir Belediyespor, 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Ligi'nde Şampiyonluk Yaşadı

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Ligi'nde Şampiyon Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk kupasını kazandı. Ankara'daki ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen final serisinde, İzmir temsilcisi ile ODTÜ karşı karşıya geldi.

Final Serisi Sonuçları

Serinin ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, ODTÜ'yü 12-6 yenerek avantaj elde etti. İkinci karşılaşmada da üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi, bu maçı 9-4 kazanarak 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. ODTÜ, ligde ikinci, Dalton Koleji ise üçüncü sırada yer aldı.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

Dereceye giren takımlar için düzenlenen ödül töreni sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Uğurcan Kocataş, sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Sporcularımızın emeği büyük, teknik ekibimizin de öyle. Başarıda emeği olan herkese teşekkür ederiz. Umarız başarılarımız devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaptan Eda Moroğlu ise, bu şampiyonluk için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Grup maçlarında yenilgilerimiz olmasına rağmen play-off ve finallerde namağlup şekilde şampiyon olduk. Takımımızla çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Ligi'nde şampiyonluğa İzmir Büyükşehir Belediyespor ulaştı.