İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Görele Belediyespor'a Farklı Galibiyet

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Etkileyici Performans

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında, İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor ile karşılaştı. Celal Atik Spor Salonu'nda geçen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 32-24'lük skorla mağlup etti.

Maçın Gidişatı

Karşılaşmada ilk yarı, İzmir temsilcisinin 13-12 önde tamamlamasıyla sona erdi. İkinci yarıda ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, üstün oyununu sürdürerek sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde önemli bir üç puan daha elde etmiş oldu.