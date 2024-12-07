İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Kupası'nda Galatasaray Zena'yı Geçti

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Heyecan Başladı

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turunun A Grubu müsabakaları, İstanbul'daki Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda gerçekleştirilen iki maçla başlamış durumda.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Zaferi

A Grubu'ndaki karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 12-10 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Diğer Karşılaşma

Gruptaki diğer mücadelede ise Hırvatistan ekibi Jadran Split, Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 16-7 gibi net bir skorla yendi.

Gelecek Maçlar

Grupta yarın yapılacak maçlarla heyecan devam edecek. Galatasaray Zena ile Otter Swimming Club ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Jadran Split karşılaşacak.

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda karşılaştı.

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda karşılaştı.