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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Otter'ı 19-4 Geçti

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Kupası'nda Otter Swimming Club'ı 19-4 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:56
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Otter'ı 19-4 Geçti

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda İzmir Fırtınası

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turunda Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 19-4 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti.

Büyük Başarı: Dörtlü Final’e Yükseliş

İstanbul'da gerçekleştirilen grup maçlarının son karşılaşmasında rakibini yenerek lider konumda bulunan İzmir ekibi, ilk periyodu 6-1, ikinci periyodu 12-1, son periyodu ise 16-2 önde tamamladı. Bu önemli galibiyet, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un turnuvada gösterdiği üstün performansın bir yansımasıydı.

Önceki karşılaşmalarda Galatasaray'ı 12-10 ve Jadran Split'i 12-9 yenerek Dörtlü Final için gerekli olan çıkışı yakalayan İzmir kadınları, Otter Swimming Club'ı da geçerek grup maçlarını lider olarak tamamladı.

Öne Çıkan Performanslar

Bu başarılı mücadelede Kübra Kuş 7 gol atarak takımının en skorer ismi oldu, Danijela Erkman Jackovich ise 6 golle onları takip etti. İzmir ekibinin bu performansı, hem takım ruhunu hem de teknik becerilerini gözler önüne serdi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu galibiyet ile Dörtlü Final'e adını yazdırırken, turnuvadaki şampiyonluk hedefini de güçlendirmiş oldu.

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