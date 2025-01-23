DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,17 -0,1%
ALTIN
3.156,11 0,05%
BITCOIN
3.650.046,26 1,9%

İzmir'de Artistik Buz Pateni Efes Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu!

Efes Kupası'nda büyüklerde madalyalar sahibini buldu. Kadınlar ve erkeklerde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:24
İzmir'de Artistik Buz Pateni Efes Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu!

İzmir'de Artistik Buz Pateni Efes Kupası'nın Kazananları Açıklandı

İzmir'de gerçekleştirilen Sanat Buz Pateni Uluslararası Efes Kupası'nda büyükler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun düzenlediği etkinlik, Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda yapıldı.

Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu

Turnuvada kadınlarda Salma Agamova ile erkeklerde Alp Eren Özkan birincilik elde ederek altın madalya kazandılar. Türkiye'yi temsil eden bu iki sporcu, performanslarıyla büyük bir başarı gösterdi.

Buz Dansında İspanya Zaferi

Buz dansı kategorisinde ise İspanya'dan Sofia Val-Asaf Kazimov çifti şampiyonluğu elde ederek göz doldurdu. Bu uluslararası organizasyon, buz pateni tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Edin Visca ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2
Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı: Unutulmaz Anlar Yaşamak İçin Hazır
3
KKTC'de Şampiyon Okçular Yetiştirilecek
4
Ikiz Kız Kardeşlerin Wushu Mücadelesi: Milli Takım Hayali
5
Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar
6
Mete Gazoz'dan Şampiyonluk Mesajı: Hedef Avrupa ve Dünya
7
Trabzonspor, Edin Visca'nın Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor