İzmir'de Artistik Buz Pateni Efes Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu!

İzmir'de Artistik Buz Pateni Efes Kupası'nın Kazananları Açıklandı

İzmir'de gerçekleştirilen Sanat Buz Pateni Uluslararası Efes Kupası'nda büyükler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun düzenlediği etkinlik, Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda yapıldı.

Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu

Turnuvada kadınlarda Salma Agamova ile erkeklerde Alp Eren Özkan birincilik elde ederek altın madalya kazandılar. Türkiye'yi temsil eden bu iki sporcu, performanslarıyla büyük bir başarı gösterdi.

Buz Dansında İspanya Zaferi

Buz dansı kategorisinde ise İspanya'dan Sofia Val-Asaf Kazimov çifti şampiyonluğu elde ederek göz doldurdu. Bu uluslararası organizasyon, buz pateni tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.