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İzmir'de Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları Tamamlandı

Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları, İzmir'de sona erdi. Kadınlar ve erkeklerde öne çıkan kulüpler belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:28
İzmir'de Atletizmde Turkcell Süper Lig İlk Kademe Yarışmaları Tamamlandı

İzmir'de Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları Tamamlandı

Atletizm alanında düzenlenen Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları, İzmir'de gerçekleştirilen büyük bir organizasyonla sona erdi. Bu yarışmalar, her iki kategoride sekizer kulüpten oluşan takımların mücadelesine sahne oldu.

Paris Olimpiyatları'na Hazırlık

Yarışmalarda, Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil edecek bazı ünlü atletler de boy gösterdi. İki gün süren çekişmeli mücadelelerin ardından, kadınlarda birinciliği ENKA elde etti.

Kadın ve Erkeklerde Başarı Sıralaması

Kadınlar kategorisinde, 149 puan toplayarak birinci olan ENKA'yı, 144 puanla Fenerbahçe takip etti ve Batman Petrolspor 108 puanla üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise, 146 puanla Fenerbahçe birinci, 144 puanla ENKA ikinci ve 94 puanla Galatasaray üçüncü olarak mücadeleyi tamamladı.

Final Kademesi 7-8 Eylül'de

Yarışmaların final kademesi, 7-8 Eylül 2023 tarihlerinde yine İzmir'de düzenlenecek. Atletizm tutkunları, bu önemli etkinlikte birbirinden yetenekli sporcuların performanslarını izleme fırsatını bulacak.

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