İzmir'de Engelleri Atıcılıkla Aşan Ayşe Avcıoğlu Yeni Bir Hayata Başladı

MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir

Atıcılık, hayatını değiştirdi

İzmir'de 13 yıl önce üçüncü kattan düşerek engelli kalan 27 yaşındaki Ayşe Avcıoğlu, uzun yıllar süren zorlukların ardından spora başladığı son 4 ayda önemli bir dönüşüm yaşadı. Avcıoğlu'nun hayatı, yaklaşık 4 ay önce para atıcılık milli takım antrenörü Hilal Tınaz ile tanışmasıyla değişti.

Tınaz'ın havalı silahla atıcılığa yönlendirmesiyle sporla buluşan Avcıoğlu, kendisi gibi engelli sporcularla hızlıca kaynaştı ve kısa sürede diğer atıcılara yakın atışlar yapmaya başladı.

Öz güven ve bağımsızlık kazanımı

Avcıoğlu, antrenörünün davetiyle poligona gelmesinin hayatında dönüm noktası olduğunu belirtti. "Hem okçuluk hem de tüfekle atıcılık sporunu birlikte yapıyorum. Atıcılık sporuyla kendi başıma bir yere gidip gelmeyi öğrendim. Öz güvenimi biraz daha geliştirdi. Önceden ablamla gelip gidiyordum antrenmanlara. Daha sonra sandalyemi yanıma almaya başladım, artık kendim arabayla gelip gidiyorum." dedi.

Avcıoğlu, 4 aydır atıcılık yaptığını ve hedefinin önce derece alıp sonra milli takımlara girmek olduğunu söyledi.

Antrenörden destek ve beklenti

Hilal Tınaz, bir kuruma evrak götürürken yanlış yola girdiğini ve tekerlekli sandalyede olan Avcıoğlu'nu görünce poligona davet ettiğini anlattı. Tınaz, Avcıoğlu'nu tüfekle atıcılığa başlattığını belirterek, "Başarısına inandığım bir sporcu. Çok daha iyi yerlere gelecek. Yaşı çok genç. Bizim para atıcılık sporu için çok genç bir yaş. Antrenmanların tamamına geliyor. İnatçı bir yapısı var. Hiç yarışmaya katılmadı ama yıl sonunda iyi dereceler elde edeceğini düşünüyorum." dedi.

Tınaz, spora başladıktan sonra Avcıoğlu'nun bağımsız hareket etme yeteneği kazandığını vurguladı: "İlk antrenmanlara ablasıyla gelip gidiyordu. Ablasının işe başlamasıyla birlikte Ayşe yalnız kaldı. Ya atıcılığı bırakacaktı ya da kendisinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Arabaya binip buraya yalnız gelmek için çok çabaladı. Ayşe artık yalnız bir şekilde kimseye ihtiyaç duymadan, evinden arabaya binip poligona inebiliyor. Tek başına antrenmana gelebiliyor. Bence bu engelli birisi için büyük bir başarı."

