İzmir'de Engelleri Atıcılıkla Aşan Ayşe Avcıoğlu Yeni Bir Hayata Başladı

İzmir'de 13 yıl önce düşme sonucu engelli kalan 27 yaşındaki Ayşe Avcıoğlu, 4 ay önce başladığı para atıcılık sayesinde özgüven kazanıp tek başına araç kullanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:35
İzmir'de Engelleri Atıcılıkla Aşan Ayşe Avcıoğlu Yeni Bir Hayata Başladı

İzmir'de Engelleri Atıcılıkla Aşan Ayşe Avcıoğlu Yeni Bir Hayata Başladı

MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir

Atıcılık, hayatını değiştirdi

İzmir'de 13 yıl önce üçüncü kattan düşerek engelli kalan 27 yaşındaki Ayşe Avcıoğlu, uzun yıllar süren zorlukların ardından spora başladığı son 4 ayda önemli bir dönüşüm yaşadı. Avcıoğlu'nun hayatı, yaklaşık 4 ay önce para atıcılık milli takım antrenörü Hilal Tınaz ile tanışmasıyla değişti.

Tınaz'ın havalı silahla atıcılığa yönlendirmesiyle sporla buluşan Avcıoğlu, kendisi gibi engelli sporcularla hızlıca kaynaştı ve kısa sürede diğer atıcılara yakın atışlar yapmaya başladı.

Öz güven ve bağımsızlık kazanımı

Avcıoğlu, antrenörünün davetiyle poligona gelmesinin hayatında dönüm noktası olduğunu belirtti. "Hem okçuluk hem de tüfekle atıcılık sporunu birlikte yapıyorum. Atıcılık sporuyla kendi başıma bir yere gidip gelmeyi öğrendim. Öz güvenimi biraz daha geliştirdi. Önceden ablamla gelip gidiyordum antrenmanlara. Daha sonra sandalyemi yanıma almaya başladım, artık kendim arabayla gelip gidiyorum." dedi.

Avcıoğlu, 4 aydır atıcılık yaptığını ve hedefinin önce derece alıp sonra milli takımlara girmek olduğunu söyledi.

Antrenörden destek ve beklenti

Hilal Tınaz, bir kuruma evrak götürürken yanlış yola girdiğini ve tekerlekli sandalyede olan Avcıoğlu'nu görünce poligona davet ettiğini anlattı. Tınaz, Avcıoğlu'nu tüfekle atıcılığa başlattığını belirterek, "Başarısına inandığım bir sporcu. Çok daha iyi yerlere gelecek. Yaşı çok genç. Bizim para atıcılık sporu için çok genç bir yaş. Antrenmanların tamamına geliyor. İnatçı bir yapısı var. Hiç yarışmaya katılmadı ama yıl sonunda iyi dereceler elde edeceğini düşünüyorum." dedi.

Tınaz, spora başladıktan sonra Avcıoğlu'nun bağımsız hareket etme yeteneği kazandığını vurguladı: "İlk antrenmanlara ablasıyla gelip gidiyordu. Ablasının işe başlamasıyla birlikte Ayşe yalnız kaldı. Ya atıcılığı bırakacaktı ya da kendisinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Arabaya binip buraya yalnız gelmek için çok çabaladı. Ayşe artık yalnız bir şekilde kimseye ihtiyaç duymadan, evinden arabaya binip poligona inebiliyor. Tek başına antrenmana gelebiliyor. Bence bu engelli birisi için büyük bir başarı."

İzmir'de 14 yaşındayken yüksekten düşme sonucu hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda...

İzmir'de 14 yaşındayken yüksekten düşme sonucu hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan 27 yaşındaki Ayşe Avcıoğlu, 4 ay önce başladığı atıcılık sporu sayesinde öz güven kazandı.

İzmir'de 14 yaşındayken yüksekten düşme sonucu hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rhonzas Lokitam Kilimo 47. İstanbul Maratonu'nu kazandı
2
Milli Tekvandocular Romanya Açık'ta 39 Madalya Kazandı
3
Avrupa Gençler Halter Şampiyonası Arnavutluk'ta: Türkiye 30 Sporcu ile
4
Gamze Gürdal, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Finale Yükseldi
5
Milli Bilek Güreşçiler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor
6
Avrupa Şampiyonu Yağmur Yılmaztürk'ün Hedefi Dünya Şampiyonluğu
7
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda 7/24 Güvenlik Önlemleri

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde