İzmir'de Heyecan Dolu Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası Sonuçlandı

İzmir'deki Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası Tamamlandı

Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) tarafından düzenlenen Fin ve Foil Slalom Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin güzel tatil beldesi Alaçatı'da gerçekleştirildi. Myga Sörf Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu büyük organizasyona, 12 farklı ülkeden toplam 122 sporcu katıldı.

Türk Sporculardan Başarılar

Türk sporcular özellikle Elif Ercan ve Zeynep Hacudi foil kadınlar kategorisinde önemli başarılar elde etti. Ayrıca Dilara Uralp ile Elif Ercan fin kadınlarda da dikkat çekti. Fin erkekler kategorisinde ise Bora Kozanoğlu, dereceye girmeyi başardı.

Dereceye Giren Sporcular

Yarışmanın sonunda, genel sıralamada elde edilen dereceler şu şekilde belirlendi:

Foil Kadınlar: 1. Mortefon Marion (Fransa), 2. Elif Ercan, 3. Zeynep Hacudi

1. Mortefon Marion (Fransa), 2. Elif Ercan, 3. Zeynep Hacudi Foil Erkekler: 1. Johan Soe (Danimarka), 2. Michele Becker (Almanya), 3. Noah Vinther (Danimarka)

1. Johan Soe (Danimarka), 2. Michele Becker (Almanya), 3. Noah Vinther (Danimarka) Fin Kadınlar: 1. Mortefon Marion, 2. Dilara Uralp, 3. Elif Ercan

1. Mortefon Marion, 2. Dilara Uralp, 3. Elif Ercan Fin Erkekler: 1. Taty Frans (Karayip Hollandası), 2. Bora Kozanoğlu, 3. Andrea Rosati (İtalya)

Bugün yapılan yarışlarla birlikte, dört günlük heyecan dolu organizasyon başarıyla tamamlanmış oldu.