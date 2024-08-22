İzmir'de Tekvando Şampiyonası Heyecanı

İzmir'de Tekvando Şampiyonası Coşkusu

İzmir, 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonasının açılış seremonisine ev sahipliği yaptı.

Hayatını Kaybeden Antrenöre Saygı

Şampiyonaya, haziran ayında bir trafik kazasında hayatını kaybeden tekvando antrenörü Murat Şimşek'in adı verildi. Tören, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlendi.

Katılımcı Sayısı ve Üst Düzey Rekabet

Bu büyük organizasyona, Türkiye genelinden 73 ilden 830 kulübe bağlı olarak 3,500'den fazla sporcu katıldı. Bu katılım, alandaki rekabeti üst düzeye taşıdı.

Önemli Konuşmalar

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmasında, katılan tüm sporculara başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise gençlerin ülkenin teminatı olduğunu belirterek, bu başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Tekvandonun Geleceği

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de konuşmasında, Türkiye'nin tekvandodaki başarılarının artarak devam ettiğini belirtti ve son olimpiyatlardan madalya ile dönebilmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Şahin, bu organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Organizasyonun Süresi

26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek olan şampiyona, spor severler için heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

İzmir'de dün başlayan "Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası"nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, programda konuşma yaptı.

İzmir'de dün başlayan "Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası"nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, programda konuşma yaptı.

İzmir'de dün başlayan "Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası"nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, programda konuşma yaptı.

İzmir'de dün başlayan "Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası"nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, programda konuşma yaptı.