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İzmir'de Veloturk Gran Fondo Çeşme Hem Spor Hem Turizm Buluşması

Veloturk Gran Fondo Çeşme etkinliği İzmir'de yarın düzenleniyor. Katılımcılar farklı parkurlarda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:22
İzmir'de Veloturk Gran Fondo Çeşme Hem Spor Hem Turizm Buluşması

Bisiklet Tutkunları Çeşme’de Buluşuyor

İzmir, yarın 8. kez Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu özel organizasyon, spor ve turizmi bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Çeşme Kaymakamı’ndan Önemli Vurgular

Çeşme'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında söz alan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, etkinliğin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. Maraşlı, "Çeşme, turizm denince akla gelen ilk yerlerden biri. Etkinliğin kaliteli organizatörler ve sporcularla gerçekleştirilmesi bizler için mutluluk verici," dedi.

Belediye Başkanı’nın Mesajı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise, "Bu organizasyon sadece bir yarış değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. Böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum," şeklinde konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı’nın Vizyonu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, başkanlığının ilk yıllarında büyük çabalar sarf ettiklerini dile getirerek, "Çeşme, bisiklet ailemiz için çok önemli bir merkez. Organize ettiğimiz etkinliklerin bu bölgenin turizmine katkıda bulunmasını umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Yarışlar ve Etkinlikler

Gran Fondo World Tour takvimine dahil olan bu organizasyon, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 708 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Sporcuların 3 farklı parkurda mücadele edeceği belirtiliyor. Ayrıca, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek amacıyla bisiklet dağıtımı da yapılacak.

Etkinlikler, ilçe merkezinde gerçekleştirilen "Fun Ride" etkinliğiyle devam etti.

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