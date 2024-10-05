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İzmir'de Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı

Türkiye Yelken Federasyonu yönetim kurulu, İzmir Çeşme'de önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:06
İzmir'de Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı

Türkiye Yelken Federasyonu, 2023 yılında düzenlenen yönetim kurulu toplantısını İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlik, Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının Detayları

Federasyonun başkanı Özlem Akdurak yönetiminde gerçekleşen toplantıda, gençlik ve olimpik sınıflar, sportif faaliyetler ile amatör denizci eğitimlerinin yanı sıra Erasmus Plus projeleri ve eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Gelecek Yıl İçin Planlar

Toplantıda, gelecek yıl için yapılacak etkinlikler ve geliştirilmesi gereken projeler hakkında da detaylı görüşmeler yapıldı.

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