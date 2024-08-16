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İzmir'deki Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Gün Geride Kaldı

Çeşme'deki şampiyonada 12 ülkeden 122 sporcu mücadele etti. İkinci gün sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:09
İzmir'deki Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Gün Geride Kaldı

İzmir'deki Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası Devam Ediyor

Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) tarafından düzenlenen Fin ve Foil Slalom Avrupa Şampiyonası'nın ikinci günü, Çeşme'deki Myga Sörf Merkezi'nde tamamlandı. Bu yılki şampiyonada 12 ülkeden toplam 122 sporcu mücadele ediyor.

İkinci Gün Sonuçları

Yarışların ikinci gününde, foil kategorisinde kadınlar arasında ilk sırada Fransız sporcu Mortefon Marion yer alırken, erkeklerde Johan Soe (Danimarka) bu konumunu korudu. Ayrıca, fin kadınlar arasında tekrar Mortefon Marion ve erkeklerde Taty Frans (Karayip Hollandası) birinci sırada bulunuyor.

Şampiyonanın Sonraki Günleri

Bu önemli spor etkinliği, 18 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. Sörf tutkunları, sporcuların yeteneklerini sergilediği bu şampiyonada heyecan dolu anlara tanıklık etmeye devam edecek.

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