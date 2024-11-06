İzmir Ekibi Su Topu Challenger Kupası'nda Mücadele Edecek

Challenger Kupası Heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı, Challenger Kupası aşamasında A Grubu'nda mücadele edecek. Temsilcimiz, bu grupta Manchester City, Sliema ASC ve Vojvodina ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu Maç Programı

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yaptığı açıklamaya göre, grup maçları Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilecek. İlk karşılaşma 8 Kasım Cuma günü TSİ 23.00'te Manchester City ile oynanacak. Ardından, 9 Kasım'da yine TSİ 23.00'te Sliema ASC ile, son olarak 10 Kasım'da TSİ 12.00'de ev sahibi Vojvodina ile karşılaşacak.

Hedef: Final Grubuna Yükselmek

Grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımlar, finale gidecek. Bu büyük hedefe ulaşmak adına İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadrosu oldukça iddialı.

Başkan ve Antrenörün Açıklamaları

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ertuğrul Tugay, geçtiğimiz sezon Challenger Kupası'nda elde ettikleri şampiyonluğu hatırlatarak, "Öncelikli hedefimiz bu turu kayıpsız geçmek. Bunu yapacak güce ve kadroya sahibiz. Avrupa Kupası'nı yeniden İzmir'e getirmek istiyoruz," dedi.

Takımın antrenörü Evangelos Pateros da organizasyonda en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayarak, "Takımımız, genç ve tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Sırbistan'dan iyi sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz," şeklinde konuştu.