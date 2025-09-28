İzmirli Poyraz Yetimler, Rüzgar Sörfünde Dünya İkinciliğine Ulaştı

MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'de rüzgar sörfüne 2 yıl önce başlayan 12 yaşındaki Poyraz Yetimler, kısa sürede uluslararası arenada dikkat çeken sonuçlara imza attı.

Yükselen Başarı

Sörfle kardeşinin deniz sevgisi sayesinde tanışan Poyraz Yetimler, antrenörüyle birlikte 13 yaş altı milli takım seçmelerine katıldı. Hafta içi okulun ardından, hafta sonları ise daha uzun sürelerle denizde kalan sporcu, azmi ve disiplinli çalışmasıyla kısa sürede milli takıma seçildi.

Poyraz, geçen nisanda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye üçüncü olarak döndü. Ardından, geçen ay Birleşik Krallık'ta, 11 ülkeden 38 sporcunun katıldığı Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda U13 5.0 altı erkekler kategorisi'nde ikinciliği elde etti.

Genç Sporcunun Sözleri

Poyraz Yetimler, AA muhabirine yaptığı açıklamada sörften keyif aldığını ve kışın soğuk havaya rağmen antrenman yapmaya devam ettiğini belirtti. "Kışın soğuk çekilmez ama ben bu sporu sevdiğim için çekiyorum" diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'ndaki zorlukları da anlatan Poyraz, "İngiltere'nin en kuzeyinde şampiyonayı yaptık. Biraz soğuktu. 42 derece havadan 17 dereceye gelmek zorladı. Dünya birincisi olan da milli takım arkadaşım. Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa'da da birlikte yarıştık. Dünya şampiyonluğunu birlikte kutladık. Aynı odada kaldık." ifadelerini kullandı. Yeni hedefinin 15 yaş altı milli takımı'na girip dünya ve Avrupa şampiyonluklarına ulaşmak olduğunu ekledi.

Antrenörün ve Ailenin Görüşü

Antrenörü Yalçın Şensoy, yoğun bir antrenman dönemi geçirdiklerini ve öğrencisinin çok istekli olduğunu söyledi. Şensoy, Türkiye'nin coğrafi avantajına vurgu yaparak, "Kuzey ülkelerine göre suda kaldığımız süre çok daha fazla. Hava sıcaklığından ve denize çok yakın olmamızdan kaynaklı. Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü çok disiplinli çalışarak geldi." dedi.

Şensoy, "Birinci önceliğimiz genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak. Ondan sonraki büyük hedefimiz de olimpiyatlara gitmek." sözleriyle gelecek planlarını özetledi.

Poyraz'ın annesi Duygu Baykal Yetimler ise oğlunun erken yaşta yeteneğini ve tutkusunu keşfetmiş olmaktan dolayı çok şanslı olduklarını belirtti.

