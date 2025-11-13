İZVAK Araştırması: İzmir Futbol Kulüpleri Yılda 280-300 Milyon Euro Ekonomik Etki Sağlayabilir

İZVAK Araştırması: İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Katkısı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Danışma Kurulu 2025 Yılı Toplantısı, bu yıl "İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi" başlıklı araştırma sonuçlarının paylaşılmasıyla gerçekleştirildi.

Toplantı ve araştırmanın kapsamı

Toplantı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar başkanlığında ve İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde yapıldı. İZVAK ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen ve 8 ayda tamamlanan "İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi" araştırmasının sonuçları toplantıda paylaşıldı.

Toplantıya; kulüp başkanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri, İZVAK Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, TÜRFAD - Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve TSYD - Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş katıldı.

Yorgancılar: "Kentler sporla da büyüyor ve güçleniyor"

Toplantıyı yöneten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar açılış konuşmasında, "Kentler yalnızca sanayi, ticaret ve turizmle değil; sporla da büyüyor ve güçleniyor. Barcelona denilince FC Barcelona gelir. Liverpool’un adı, kulübüyle özdeşleşmiştir. Spor kulüpleri artık birer takımın ötesinde, şehrin kimliğini, ekonomisini ve sosyal dokusunu şekillendiren önemli aktörler. Maç günlerinin oluşturduğu ekonomik hareketlilikten gençlere kazandırdığı disipline kadar spor; hem ekonomik bir güç hem de insan sermayesi yatırımı. Şehirlerin marka değerini yükselten en güçlü unsurlardan biri de yine spor kulüpleri. Dolayısıyla spor kulüplerine yapılacak her yatırım, aslında kentin geleceğine, kimliğine ve ekonomisine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Erten: Kulüplerin sosyal ve ekonomik rolü

İZVAK yetkililerinden Erten, İzmir spor kulüplerinin kente büyük sosyal ve ekonomik katkı sağladığını vurguladı. Erten, "İzmir, köklü spor kültürü ve tarihi kulüpleri ile bu mirası geleceğe taşıyacak bir vizyonu fazlası ile hak ediyor. İZVAK olarak, kulüplerimizin kentsel yaşama katkılarını bilimsel çerçevede görünür kılmak ve daha fazla farkındalık oluşturmak için özel çaba harcıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz ve bugün sizlere sunulacak olan ‘İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etkisi’ araştırması, ‘Futbol ve Futbol Kulüpleri Odaklı Bir Ekonomik Etki Araştırması’ niteliğindedir. Araştırma, kentimizdeki futbol kulüplerinin sadece sportif değil; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da ne kadar hayati bir rol üstlendiğini bilimsel verilerle ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Doğu: "280-300 milyon Euro'luk potansiyel"

Çalışmayı sunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Doğu, sunumunda şu sonuçları paylaştı: "İzmir kulüpleri, Süper Lig seviyesine ulaştıklarında, şehir için yılda yaklaşık 280 -300 milyon Euro boyutunda ekonomik etki oluşturma potansiyeline sahip olduklarını ölçümledik. Bunun 100 milyon Euro kısmını, şehrin Süper Lig temsilcisi Göztepe Kulübü günümüzde sağlamaktadır. Bu, kulüplerin kent ekonomisine ciddi düzeyde katkı sunma potansiyeline sahip olduklarını gösteriyor."

Sepil: "Çok değerli bir çalışma"

Toplantıya katılan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise çalışmayı değerlendirerek, "Bu tür çalışmaların ne denli zor ve karmaşık olduğunu çok iyi biliyorum. Verdikleri emek için İZVAK Yönetimine ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne teşekkür ederim. Çok değerli bir çalışma olmuş. Stadların artık şehrin en merkezi yerlerinde inşa edilmesi bütün dünyada destekleniyor. Bu çalışma ile bunun doğruluğunu bir kez daha teyid edilmiş oldu. Bu çalışmanın örnek olmasını ve daha da geliştirilmesini diliyorum. Göztepe kulübü, Avrupa’ya gönderdiğimiz sporcularımızdan dolayı artık hizmet ihracatçısı kapsamında değerlendiriliyor. Planladığımız yatırımları yaptığımızda bu kapasitemiz çok daha artacak. Sadece kentimize değil, ülkemize de ekonomik katkı ve tanıtım katkısı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İZVAK ve akademik iş birliğiyle ortaya konan bu çalışma, İzmir futbol kulüplerinin kent ekonomisi, sosyal yaşam ve şehir markalaşmasındaki rolünü somut verilerle ortaya koyarak, geleceğe dönük yatırım ve strateji tartışmalarına temel oluşturmayı hedefliyor.

