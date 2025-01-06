İZVAK'tan Hakem Hatalarına Çözüm Çağrısı

İZVAK: Futbolda Hakem Hatalarına Çözüm Bulunmalı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu, futbolda hakem hatalarının azaltılması ve adaletin sağlanması için yeni çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İZVAK'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Trendyol Süper Lig 18. haftasında gerçekleştirilen Galatasaray-Göztepe maçında yaşanan hakem hatalarının, İzmir futbol ailesini derinden üzdüğü ifade edildi.

Açıklamada, sporda adaletin, dürüstlüğün ve hakkaniyetin, yalnızca kulüplerin değil, tüm futbol ailesinin ortak sorumluluğu olduğu belirtilerek, “Hakem hatalarının tekrar eden bir sorun haline gelmesi, hem futbolun itibarını zedelemekte hem de sahadaki emeğin karşılık bulmasına engel olmaktadır.” denildi.

İZVAK, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve diğer ilgili kurumları, bu konuda sorumluluk almaya ve derhal gereken adımları atmaya davet etti. Açıklamada, “Sonuca etki eden hakem hatalarının minimize edilmesi ve adaletin sağlanması için daha etkin çözümler üretilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.” ifadeleri yer aldı. İzmir kulüpleri, futbolun temiz ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması adına her zaman hazır olduklarını belirtti.