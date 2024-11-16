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Jake Paul, Mike Tyson'ı Mağlup Etti

Jake Paul, ağır sıklet boks maçında efsanevi boksör Mike Tyson'ı yenerek kariyerinde 11. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:05
Jake Paul, Mike Tyson'ı Mağlup Etti

Jake Paul, Mike Tyson'ı Zor Bir Müsabakada Yendi

YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul, ağır sıklet boks dünyasında büyük bir başarıya imza atarak efsane boksör Mike Tyson'ı mağlup etti. Sporseverlerin merakla beklediği bu önemli karşılaşma, Teksas'ın Arlington şehrindeki AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi.

80 bin kişilik dev bir stadyumda yapılan müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden düzenlendi. İlk iki raunt boyunca atak yapan Tyson, sonrasında Paul'ün geliştirdiği stratejiye karşı koyamadı ve rakibinin üstünlüğü karşısında zorlandı.

8 raunt sonunda düzenlenen maçta Paul, rakibini puanla mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın son saniyelerinde rakibi önünde eğilen Paul, Tyson'a duyduğu saygıyı gösterdi.

Paul'ün Kariyerinde 11. Galibiyet

YouTube'da 20,8 milyon takipçisi ve yaklaşık 7,7 milyar görüntüleme ile dikkat çeken Jake Paul, 2018 yılında profesyonel boks kariyerine adım attı. Tyson ile yaptığı bu maç, onun profesyonel boks kariyerindeki 12. dövüşüydü. Paul, şimdiye kadar yaptığı maçlardan 7'sini nakavtla kazanarak toplamda 11 galibiyete ulaştı.

58 yaşındaki Mike Tyson ise kariyeri boyunca 50 galibiyet elde etmiş olmasına rağmen, bu müsabakayla birlikte 7. yenilgisini aldı. ABD basınındaki haberlere göre, Paul'ün bu maçtan en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Karşılaşma öncesinde ayrıca süper orta sıklette Neeraj Goyat ile Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios ile Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor ile Amanda Serrano gibi önemli mücadeleler de gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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