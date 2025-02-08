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Jakirovic: 'Şanslıydık, Performansımızdan Memnunum'

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, Konyaspor maçının ardından takımının performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:23
Jakirovic: 'Şanslıydık, Performansımızdan Memnunum'

Kayserispor Konyaspor Maçında Şans ve Başarı

Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Sergej Jakirovic, kazandıkları 3 puan için duyduğu mutluluğu ifade etti.

Takım Performansı ve Maç Analizi

Jakirovic, futbolcularını sergiledikleri performans nedeniyle tebrik ederek, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Konyaspor bizden biraz daha iyi başladı. Bilal'in kurtardığı iki önemli pozisyon var. Ardından ise güzel goller atarak 2-0 öne geçtik," dedi.

İlk yarının sonlarına yaklaştıklarında yedikleri gol nedeniyle takımında bir telaş oluştuğunu aktaran Jakirovic, şunları kaydetti: "2-0'dan sonra oyunu kontrol etmek istedik ama ilk yarının sonunda bir gol yedik ve 2-1 içeri girdik. İkinci yarıya sakin başlayabilirsek, rakip daha fazla risk alarak üzerimize gelecekti. Bu durumu kontra ataklarla değerlendirme şansımız vardı."

Kontra atakla buldukları 3-1'lik golün maçta kendileri için dönüm noktası olduğunu belirten Jakirovic, "İkinci golü yedikten sonra bir korku oluştu. Ancak maçın sonunda gelen bir pozisyonda karar bizim lehimize çıktı. Maçın böyle bitmesi anlamında şanslıydık. Genel olarak takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnunum. Umuyorum ki bu şekilde devam ederiz," şeklinde konuştu.

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