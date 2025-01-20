Jannik Sinner Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Avustralya Açık'ta Jannik Sinner çeyrek finale çıkarken, Madison Keys de kadınlar kategorisinde başarı gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:21
Jannik Sinner Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Avustralya Açık 2023: Jannik Sinner Çeyrek Finale Adını Yazdırdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açıkta, tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi. Melbourne'de devam eden turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçları gerçekleştirildi.

Son şampiyon Sinner, 3 saat 13 dakika süren şampiyona maçında Danimarkalı Holger Runeyi (13 numaralı seribaşı) 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-2 set skorlarıyla 3-1 mağlup etti. Bu başarıyla Sinner, bir kez daha güçlü performansını sergileyerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan, İtalyan Lorenzo Sonego, ABD'li Learner Tien karşısında 3-1 (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) galip gelerek kariyerinde ilk defa grand slam turnuvalarında çeyrek finale ulaşmayı başardı. Sinner, çeyrek finalde Alex Michelsen-Alex de Minaur eşleşmesinin, Sonego ise Gael Monfils-Ben Shelton (21) karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek.

Madison Keys'ten Etkileyici Performans

Kadınlar kategorisinde ise, ABD'li Madison Keys (19), 2022 yılında Wimbledon şampiyonu olan Kazak Elena Rybakinayı (6) 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Başarılı Ukraynalı Elina Svitolina (28) ise Rus tenisçi Veronika Kudermetova karşısında 6-4, 6-1'lik setlerle 2-0 galip gelerek çeyrek finalde Keys'in rakibi oldu.

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Jannik Sinner Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

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