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Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta İkinci Şampiyonluğunu Kazandı

Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta Alexander Zverev'i 3-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:37
Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta İkinci Şampiyonluğunu Kazandı

Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta İkinci Kez Şampiyon

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev karşısında 3-0'lık skorla zaferine ulaştı.

Final Maçının Detayları

Melbourne'de düzenlenen turnuvanın finalinde dünya 1 numarası olan Sinner, 2 numaralı seribaşı Zverev ile karşılaştı. Maça etkili bir başlangıç yapan Sinner, ilk seti 6-3 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci set ise büyük bir mücadeleye sahne oldu. “Tie-break” setini 7-6 ile kazanan Sinner, böylece durumu 2-0 yaparak Zverev’in direncini kırmayı başardı.

Üçüncü seti de 6-3 ile kazanarak rakibine servis kırma puanı göstermeden maçı 2 saat 42 dakika sonunda 3-0'lık skorla kazandı (6-3, 7-6, 6-3). Böylece Sinner, Avustralya Açık'taki ikinci, genel kariyerinde ise 2024 ABD Açık ile birlikte üçüncü grand slam zaferini yaşamış oldu.

Zverev'in Finale Veda Etmesi

Şampiyonluğun bir adım uzağında kalan Zverev, 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık'tan sonra üçüncü kez grand slam finali kaybetmiş oldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander...

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner (fotoğrafta), şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander...

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner (fotoğrafta), şampiyonluğa ulaştı.

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