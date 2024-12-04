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Japon Futbolcu Junichi Inamoto, 45 Yaşında Futbola Veda Etti

Galatasaray'ın eski oyuncusu Junichi Inamoto, 45 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:23
Japon Futbolcu Junichi Inamoto, 45 Yaşında Futbola Veda Etti

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Junichi Inamoto, Emekliye Ayrıldı

Başkent Tokyo'nun Katsuşika bölgesinde forma giyen Japon orta saha oyuncusu Junichi Inamoto, 45 yaşında futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Inamoto, düzenlediği basın toplantısında futbolu bıraktığını duyurdu.

Futbol Kariyerine Dair Düşünceler

Son 2-3 yıldır emekli olmayı düşündüğünü belirten Inamoto, "Bu yıl mevcut yeteneklerimle takıma yardımcı olamayacağımı hissettim" ifadelerini kullandı. Emeklilik sürecinin ardından futbolculuk kariyeri boyunca yaşadığı maceraları anlattı.

Inamoto, Japonya Milli Takımı "Samurai Blue" ile Mart 2001'de Fransa'ya karşı kaybedilen 5-0'lık dostluk maçını anımsatarak, "Bu maç kariyerimdeki en şok edici olanıydı. Bu olay benim için dönüm noktasıydı," dedi.

Dünya Kupası ve Premier Lig Başarıları

2002 FIFA Dünya Kupası'nın kariyerine olan etkisini vurgulayan Inamoto, "O maçlar sayesinde adım dünyaca tanındı ve gollerimin etkisi muazzamdı," ifadelerini kullandı. 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla Arsenal ve Fulham takımlarında oynayarak, "Premier Lig'de oynayan ilk Japon futbolcu" unvanını elde etti. Eylül 2002'de Fulham formasıyla Tottenham'a karşı attığı gol, bir Japon futbolcusunun Premier Lig'de attığı ilk gol olarak tarihe geçti.

Gelecek Hedefleri

Inamoto, gelecekte antrenörlük kariyerine yönelmek istediğini belirtti. "Tecrübelerimi daha üst düzeyde paylaşmak isterim," dedi. 2010-2014 yılları arasında Kawasaki Frontale takımında görev aldıktan sonra çeşitli liglerde futbol oynamaya devam etti.

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