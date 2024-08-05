Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Japonya, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Japon eskrim takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler flöre takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:17
Japonya, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrim Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eskrim müsabakaları, Grand Palais'te tüm heyecanıyla devam ediyor.

Erkekler Flöre Takım Kategorisi Sonuçları

Japonya, erkekler flöre takım kategorisinde gerçekleştirdiği harika performansla altın madalyayı kazandı. Finalde İtalya ile karşılaşan Japon ekibi, maçı 45-36'lık bir skorla kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Finalde İtalya Gümüş Madalya ile Yetindi

İtalya, finaldeki mücadelede Japonya'ya kaybederek gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Fransa Bronz Madalyayı Aldı

Turnuvanın diğer bir önemli karşılaşmasında Fransa, ABD'yi 45-32 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eskrim branşındaki bu sonuçlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor