Japonya, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrim Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eskrim müsabakaları, Grand Palais'te tüm heyecanıyla devam ediyor.

Erkekler Flöre Takım Kategorisi Sonuçları

Japonya, erkekler flöre takım kategorisinde gerçekleştirdiği harika performansla altın madalyayı kazandı. Finalde İtalya ile karşılaşan Japon ekibi, maçı 45-36'lık bir skorla kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Finalde İtalya Gümüş Madalya ile Yetindi

İtalya, finaldeki mücadelede Japonya'ya kaybederek gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Fransa Bronz Madalyayı Aldı

Turnuvanın diğer bir önemli karşılaşmasında Fransa, ABD'yi 45-32 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eskrim branşındaki bu sonuçlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.