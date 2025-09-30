Jeremie Pignard, Legia Varşova - Samsunspor maçının hakemi

UEFA Konferans Ligi ilk hafta randevusu

UEFA'nın açıklamasına göre, Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile oynayacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

Karşılaşma, Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda ve Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Aynı ülkeden hakemlerden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak. Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.