Jeremie Pignard, Legia Varşova - Samsunspor maçının hakemi

Samsunspor'un 2 Ekim'deki Legia Varşova maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek; TSİ 22.00'de Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:47
Jeremie Pignard, Legia Varşova - Samsunspor maçının hakemi

Jeremie Pignard, Legia Varşova - Samsunspor maçının hakemi

UEFA Konferans Ligi ilk hafta randevusu

UEFA'nın açıklamasına göre, Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile oynayacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

Karşılaşma, Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda ve Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Aynı ülkeden hakemlerden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak. Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de Kariyerinin En İyi Puan Ortalamasına Ulaştı
2
Srdjan Jovanovic, Fenerbahçe – Nice maçını yönetecek
3
Jeremie Pignard, Legia Varşova - Samsunspor maçının hakemi
4
Eylülde Millilerden Tarihi Başarılar: EuroBasket Gümüş, Voleybolda Dünya İkinciliği
5
Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca Deplasmanında
6
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol ile Başlıyor
7
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Selçuk İnan'dan Gergin Başlangıç Eleştirisi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları