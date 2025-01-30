Jimmy Durmaz, Etimesgut Belediyespor’a Transfer Oldu

Jimmy Durmaz, Etimesgut Belediyespor'a Katıldı

Nesine 3. Lig'in güçlü takımlarından Etimesgut Belediyespor, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, imza töreni, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan, yöneticiler ve teknik direktör Cafer Elek'in katılımıyla tesislerde gerçekleştirildi.

Başkan Ozan'dan Transfer Değerlendirmesi

Imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ümit Ozan, "Jimmy Durmaz gibi deneyimli bir futbolcuyu takımımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve kalitesi, takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bu transfer, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Jimmy Durmaz'dan Açıklama

Jimmy Durmaz ise transferiyle ilgili olarak, "Etimesgutspor'a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kulübün projesi ve hedefleri beni çok heyecanlandırdı. Burada başarılı olmak ve takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Jimmy Durmaz'ın Kariyeri

35 yaşındaki orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı ile 49 maçta görev aldı. Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği formaları giymiştir. Kariyerinde Malmö, Olympiakos, Toulouse ve AIK takımlarında da mücadele etmiştir. Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Trendyol 1. Lig'de 2 maçta yer aldı.

Etimesgut Belediyespor'un Durumu

Bu sezon Etimesgut Belediyespor, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 17 hafta sonunda 29 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

Nesine 3. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor, Jimmy Durmaz'ı (solda) kadrosuna kattığını duyurdu.