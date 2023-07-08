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Jorge Jesus'tan şaşırtan Galatasaray kararı! Alırsak şampiyonuz diyerek duyurdu!

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Jorge Jesus'tan şaşırtan Galatasaray kararı! Alırsak şampiyonuz diyerek duyurdu!
Yeni sezon için transfer heyecanı hızla devam ediyor. Jorge Jesus herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu! Tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus camiaya damga vuran açıklamalar yaptı! Bakın Icardi ile ilgili neler söyledi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

JESUS'TAN ICARDİ AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a performansıyla damga vuran Icardi Jorge Jesus tarafından isteniyor. Al Hilal takımına rapor sunan Jesus beklemeye geçti. İddialara göre 30 yaşında olan yıldız futbolcu Arabistan'a gitmek istemiyor. En az 2 sene daha üst düzey futbol oynamak isteyen Icardi'nin 2 sene sonra gelecek teklifleri değerlendireceği ancak Al Hilal takımının çok cazip bir teklif götüreceği konuşuluyor.

jesus icardi'yi istiyor

 Al Hilal geçtiğimi sezon üçüncü oldu ve şampiyon olmak için tüm parayı harcamayı düşünüyor. Jorge Jesus şampiyonluk için Icardi'nin garanti olduğunu söylüyor. Icardi'nin bonservisini alabilmek için sponsor arayışında ola Galatasaray'ın ise kaynak bulduğu ile ilgili iddialar var. Sponsor desteği ile Türk futbolunda bir ilk olarak 12 milyon Euro tutarlar konuşuluyor, Icardi ise karar aşamasında. 

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