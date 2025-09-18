Jose Mourinho 25 Yıl Sonra Benfica'ya Döndü

Sözleşme ve geri dönüş

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho resmen Benfica ile anlaştı. Kulübün açıklamasına göre 62 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Mourinho teknik direktör olarak ilk maçına 23 Eylül 2000 tarihinde Benfica formasıyla Boavista deplasmanında çıkmıştı. Böylece kariyerinin başladığı kulübe tam 25 yıl sonra dönüş gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi ve fikstür

Deneyimli teknik adam, yeni takımıyla 5 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alacak. İkinci hafta mücadelesi 30 Eylül tarihinde Stamford Bridge Stadı'nda eski takımı Chelsea ile olacak.

Mourinho, kariyerinde Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. En son Tottenham ile 2019 yılında bu turnuvada yer almış ve son 16 turunda elenmişti. Ayrıca Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Mourinho'nun eski takımı Real Madrid'i ağırlayacak.

Geçmiş görevler ve ekip

Deneyimli teknik adam, Benfica'da 25 yıl önce Jupp Heynckes'in yerine göreve gelmiş; yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonrasında ise aralık ayında istifa etmişti. Mourinho, son dönemde çalıştırdığı son 6 takımdan (Real Madrid, Chelsea (ikinci dönem), Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) gönderildi.

Ayrıca deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Mario Branco ile Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.

Kariyeri boyunca takımlardan ayrılırken kazandığı tazminatların toplamının yaklaşık 108 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.