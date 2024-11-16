Jose Mourinho'dan 13 Yaşındaki Efe'ye Anlamlı Jest

Fenerbahçe taraftarı 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho'nun özel davetiyle Zenit ile oynanan hazırlık maçını yedek kulübesinde izleyerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya üzerinden Efe'nin stadyumda yaşadığı bu anlam dolu anları paylaştı. Maç öncesi Mourinho ile fotoğraf çekilme şansı olan Efe, Portekizli teknik adamın yönlendirmesiyle önce sahaya ardından yedek kulübesine alındı.

Yedek kulübesinde takım kaptanı Mert Hakan Yandaş tarafından soyunma odasına götürülen Efe, orada futbolcularla tanışmanın heyecanını yaşadı. Genç taraftar, o anları şu sözlerle anlattı: "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda."

Maçı yedek kulübesinde izleyen Efe, karşılaşmanın sonrasında Tadic'in giydiği formayı hediye alarak mutluluğunu pekiştirdi. Genç futbolsever, maç sonrası futbolcular ve Jose Mourinho ile fotoğraf çektirdikten sonra stadyumdan ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.