DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.116.369,85 0,87%

Jose Mourinho'dan 13 Yaşındaki Efe'ye Anlamlı Jest

Fenerbahçe taraftarı Efe, Jose Mourinho'nun davetiyle Zenit hazırlık maçını yedek kulübesinden izleme şansı buldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:24
Jose Mourinho'dan 13 Yaşındaki Efe'ye Anlamlı Jest

Fenerbahçe taraftarı 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho'nun özel davetiyle Zenit ile oynanan hazırlık maçını yedek kulübesinde izleyerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya üzerinden Efe'nin stadyumda yaşadığı bu anlam dolu anları paylaştı. Maç öncesi Mourinho ile fotoğraf çekilme şansı olan Efe, Portekizli teknik adamın yönlendirmesiyle önce sahaya ardından yedek kulübesine alındı.

Yedek kulübesinde takım kaptanı Mert Hakan Yandaş tarafından soyunma odasına götürülen Efe, orada futbolcularla tanışmanın heyecanını yaşadı. Genç taraftar, o anları şu sözlerle anlattı: "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda."

Maçı yedek kulübesinde izleyen Efe, karşılaşmanın sonrasında Tadic'in giydiği formayı hediye alarak mutluluğunu pekiştirdi. Genç futbolsever, maç sonrası futbolcular ve Jose Mourinho ile fotoğraf çektirdikten sonra stadyumdan ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. Haftanın Maç Sonuçları
2
EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Görele Belediyespor, WAT Atzgersdorf'a Yenildi
3
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
4
Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Geçti: Özbalta'dan Açıklamalar
5
A Millî Takım'da Galler Maçına Önemli Değişiklikler
6
Jose Mourinho'dan 13 Yaşındaki Efe'ye Anlamlı Jest
7
Bahçelievler Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!